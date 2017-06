Bad-Dürrheim Vom Töpfern bis zum Bogenschießen

Wie Markus Thoma wissen ließ, sei es in diesem Jahr sehr schwierig gewesen, genügend Betreuungspersonen zu finden, die sich auf das offene Konzept einlassen. Sehr froh sei man nun, zehn Personen zu haben, Honorarkräfte, Praktikanten und Ehrenamtliche. Mitunter, so zeige die Erfahrung, tummeln sich pro Tag bis zu 30 Kinder auf dem Gelände, die beaufsichtigt werden müssen. Für die neunstündige tägliche Betreuungszeit werden die Helfer in Schichten tätig sein. Weitere ehrenamtliche Helfer sind willkommen.

Der Teilnehmerbetrag wurde für Bad Dürrheimer Kinder auf fünf Euro pro Tag festgelegt. Teilnehmer aus anderen Orten zahlen pro Tag 19 Euro. Angeboten werden Fünfer- und Zehnerkarten, dadurch verringert sich der Tagespreis. Ermäßigung gibt es mit dem Familienpass. Mit ins Programm gehört auch das Spielmobil, das vom 31. Juli bis zum 5. August in sämtlichen Stadtteilen präsent ist. Am Donnerstag, 29. Juni, wird das orangefarbene Programmheftchen mit seiner Auflage von 1800 Stück in den Bad Dürrheimer Schulen und Kindergärten verteilt. Erhältlich ist es bei den Rathäusern sowie der städtischen und in der evangelischen Bücherei sowie im Jugendhaus. Ab dem 29. Juni ist es auch auf der Homepage der Stadt Dürrheim eingestellt.