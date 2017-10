Bad-Dürrheim Vom Krokofil und vielen Träumen

Die Lesestunde für die Erst - und Zweitklässler wurde mit gemeinsamen Singen aufgelockert. "Wer viel liest, der wird reich, an Bildern im Kopf. Wer nicht liest, der bleibt einer Tropf" erklang es fröhlich aus den Kinderkehlen. Und so vermittelte der Schriftsteller seinen Zuhörern, wie spannend es sein kann, sich in ein Buch zu vertiefen. Am Ende seiner Lesung setzte sich der Autor vor die Türe des Klassenzimmers, gab jedem Kind die Hand und nahm ihm das Versprechen ab, mehr zu lesen, statt vor dem Fernseher zu sitzen. "Ich hoffe, es wird eingehalten", wünschte er sich. Zur Erinnerung an den Lese-Vormittag gab es für die vier Klassen jeweils eine Kette mit Lesemuscheln und für jedes Kind einen weißen Mondstein.