Bad-Dürrheim Vom Bayerischen Wald gefangen

Die ganze Woche begleiteten zwei ortskundige Wanderführer die Touren. Dabei gab es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bei den Wanderangeboten, so dass jeder wählen konnte, was er sich zutraute. Die Gegend hatte zudem kulturell auch viel zu bieten, was sich im Besuch von Kelheim zeigte.

Oberhalb der Stadt thront dort die Befreiungshalle, die König Ludwig I. im Andenken an die gewonnenen Schlachten gegen Napoleon während der Befreiungskriege in den Jahren von 1813 bis 1815 errichten ließ. Nur wenige Kilometer entfernt zeigte sich die Benediktinerabtei Weltenburg als beeindruckender Barockbau. Das in der Klosteranlage gebraute "Weltenburger Kloster Dunkel" wurde mit dem "World Beer Cup" als bestes Dunkelbier der Welt ausgezeichnet, wovon sich die Reisegruppe im schönen Biergarten des Klosterhofes überzeugen konnte. Dieser Reisetag wurde dann mit einer Schifffahrt durch den Donaudurchbruch gekrönt.

Ein weiteres Highlight war die Tour am Großen Arber, der höhenmäßig mit dem Feldberg vergleichbar ist. Während eine Gruppe mit der Gondel zum Gipfel fuhr, erreichte die andere diesen zu Fuß. Selbstverständlich durfte auch eine Fahrt in den Böhmerwald nicht fehlen, wo einst der "Eiserne Vorhang" stand. Klattau gilt dabei als eine der schönsten Städt im Böhmerwald und lockt zahlreiche Besucher mit einer der besterhaltenen Barockapotheken Europas und den Katakomben mit 300 Jahre alten Mumien.