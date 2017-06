Bad Dürrheim. Das Regionen­theater tritt am 4. Juli mit dem Stück "Vier linke Hände" von Pierre Chesnot im Kurhaus Bad Dürrheim auf, Beginn ist um 20 Uhr. Wenn zwei Menschen zwei linke Hände haben, macht das "vier linke Hände". Dabei ist mit den Händen der beiden Hauptpersonen, Sophie und Bertrand, alles in Ordnung – Schwierigkeiten haben sie nur, Herz und Verstand in Einklang zu bringen. An ihrem 40. Geburtstag will Sophie ihrem tristen Dasein in einer gefüllten Badewanne mit Hilfe einer Überdosis ein Ende setzen. Doch der Plan misslingt gründlich.