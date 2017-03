Bad-Dürrheim Vielseitiges Angebot

Während der diesmal ausgesprochen gut besetzten Hauptversammlung gab sich eine immer wieder gelöst-heitere Damenrunde zufrieden, den "Pferdefuß" klammerte die Vorsitzende Tanja Keller-Lachmann aber nicht aus: "Leider konnten wir auch im vergangenen Jahr keine Wettkampf-Gruppe bilden – wir müssen einfach sehen!"

Ob ein Turnverein, respektive eine Turnabteilung, zwingend über Aktive verfügen muss, die den Vergleich an Stufenbarren, Reck oder Balken suchen, kann mittlerweile diskutiert werden. Ein reiner "Bewegungsverein" wird in Oberbaldingen freilich nicht angestrebt, zumindest in dieser Hinsicht ist guter Rat teuer. Keller-Lachmann und ihr Vorstandsteam bereiten den Boden nach Kräften und haben die 110 Abteilungsmitglieder im Blick – wie lange das die Hände und Füße der Gerätesportler schonende Magnesiumpulver noch benötigt wird, muss sich weisen.

Ansonsten können die Turnerinnen und wenigen Turner mit Ausrufezeichen aufwarten, insgesamt läuft es auch zur Freude von Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich rund. Turnmäuse, Kindergarten-Kinder, Schüler, Tanzwerkstatt, Tanzgruppe "Refresh", Tanzgruppe für Ältere, Fitness-Gymnastik und Gesundheitssport sowie Yoga – die Offerten im Stadtteil überraschen. "Unser Angebot ist wirklich umfangreich!", konstatiert Keller-Lachmann, in der Versammlung ergab sich zustimmendes Kopfnicken.