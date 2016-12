Bad-Dürrheim Viele Sternsinger sind schon Profis

Bad Dürrheim. "Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und der Welt" lautet das Motto der bundesweiten Sternsingeraktion 2017, zu der auch in Bad Dürrheim 42 als Sternsinger verkleidete Mädchen und Jungen vom 5. bis 7. Januar unterwegs sein werden, um den Segen Gottes zu den Menschen zu bringen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln.