Bad-Dürrheim Viele Probleme im Blick

Bad Dürrheim. In vier Jahren habe man wertvolle Erfahrungen gesammelt und herausgefunden, was gut tut und was noch notwendig ist. Die besten Ideen zur Verbesserung seien von den Bürgern mit Handycap gekommen. "In Bad Dürrheim leben 2600 Bürger mit Handycap", gab Hannelore Prochnow zu bedenken. Lobenswert sei es, dass einige von ihnen selbst Kontrollgänge unternehmen, um zu sehen, wo etwas verbessert werden könne.

Als besonderen Erfolg bezeichnete sie das Mitwirken bei der Umgestaltung des Busbahnhofes, das durch die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung zustande kam. "Hier wurden wir von der Stadt gut betreut und konnten viel beeinflussen". Eine gutes Miteinander habe sich mit der Kindertagesstätte am Salinensee entwickelt. "Es ist wichtig, junge Menschen mit ins Boot zu nehmen", so Prochnow. Das Erreichte ist für die Behindertenbeauftrage kein Grund, sich zurückzulehnen, denn es gibt noch viel zu tun.

In den Geschäften im Gewerbegebiet soll kontrolliert werden, ob Toiletten für Behinderte vorhanden sind. Ganz wichtig sei es, beim geplanten Bau des Kindergartens mitzuwirken, damit eine behindertengerechte Einrichtung entsteht. Dieses Vorhaben wird auch von Manfred Kempter, Behindertenbeauftrager im Schwarzwald-Baar-Kreis, unterstützt. "Inklusion fängt im Kindergarten an", hob er hervor.