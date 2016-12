Bad-Dürrheim Viele Kinder bei Feier dabei

Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Mit der Begrüßung der zahlreichen Gäste einhergehend, brachte die Vereinsvorsitzende Tanja Keller-Lachmann zum Ausdruck, dass dies hoffentlich die letzte Veranstaltung dieser Art in der kleinen Turnhalle der Ostbaarschule sein wird. Damit traf sie den Nagel auf den Kopf, denn die Sitzplatzkapazitäten der Halle reichten bei dem großen Publikumsinteresse bei weitem nicht aus. Wie in allen Jahren zuvor musste auch heuer eine große Anzahl von Zuschauern mit Stehplätzen vorlieb nehmen. Dass die Veranstaltung viel Beachtung findet, zeigte sich auch diesmal, als der Verein zu den sportlichen Vorführungen der Nachwuchsabteilung in der Turnhalle der Ostbaarschule eingeladen hatte. Das Publikumsinteresse war groß, denn Eltern kamen genauso zu dieser Veranstaltung wie Omas, Opas, sonstige Verwandte und Interessierte.

Zum Auftakt der Veranstaltung präsentierten sich unter der Regie der Vorsitzenden der Turnabteilung, Tanja Keller-Lachmann, alle mit neuen Westen ausgestatteten Übungsleiter. Natürlich auch die Kinder, um den Nikolaus und Knecht Ruprecht mit Liedern, passend zur Adventszeit, zu empfangen.

Die Vorführungen starteten mit der von Katja Kleinhans und Daniela Luz geleiteten Tanzwerkstatt. Die 16 Kinder zählende Gruppe holte mit einer flotten tänzerischen Darbietung noch mal den Sommer in die Halle. Den Winter präsentierten hingegen die Turnmäuse. Carolin Hepfer und Miriam Moser hatten mit den 20 Kleinen einen Schneemann-Tanz einstudiert.