Bad-Dürrheim Viele haben geöffnet

Um 13 Uhr öffnen die Türen und ab diesen Zeitpunkt fährt im Halbstundentakt auch ein Shuttlebus zwischen Wohnstadt und Einkaufsgebiet mit verschiedenen Haltestellen. Der Mediamarkt bietet beispielsweise die Barbecue-Brothers, ein Gewinnspiel und neu Gamingvorführungen – dieses Thema sei groß im Kommen, so Geschäftsführer Marc Pleij und ganz exklusiv haben sie eine Vinyl-Platten-Waschmaschine da und einen Fotografen. Im Fressnapf gibt es neben Kaffee und Kuchen zehn Prozent auf das ganze Sortiment und das Kaufland unterhält ein wandelndes Überraschungsei, es gibt Verköstigungen, einen langen Hefezopf und die Schinkenkönigin ist zu Gast. Beim Textilhaus Glaeser gibt es "Nähen to go": Wohnaccesssoirs wie Kissen werden genäht, solange der Kunde im Haus ist oder noch etwas besorgt.