Bad-Dürrheim Viele Einsätze durch Brandmelder

Bad Dürrheim-Öfingen (kal). Mit der Rekordzahl von 35 Einsätzen war die Abteilungswehr Öfingen im vergangenen Jahr in besonderem Ausmaß gefordert. Gliedert man jedoch auf, aus welchem Grund die Männer mit ihren Fahrzeugen ausrücken mussten, fällt auf, dass 83 Prozent der Einsätze durch Brandmeldeanlagen in der Kernstadt, die meisten davon in den Klinikbetrieben, ausgelöst wurden.