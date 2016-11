Bad Dürrheim Viele Angebote beim verkaufsoffenen Sonntag

17 Geschäfte hatten ihre Türen geöffnet, und standen ihren Kunden beratend zur Verfügung. Außer der Möglichkeit zum Einkauf, wobei es auch Sonderangebote gab, wurden zahlreiche Attraktionen geboten: neueste Technik in der virtuellen Welt und Kochvorführungen im Media-Markt, Glücksrad und relaxen in der Sekt-Lounge im Braun Möbel Center, Gewinnspiele, Kinderschminken, Luftballon modellieren, Kinderfuß-Messaktion bei Reno und sogar eine Hunde-Show vor dem Fressnapf.

In einigen Geschäften fiel eine besonders hübsche Dekoration auf, speziell hergerichtet für diesen Tag. So zum Beispiel bei Dehner mit Artikeln zur bevorstehenden Adventszeit. Einkaufen konnten die Besucher außerdem in allen Läden des E-Centers sowie im Kaufland.

Gut genutzt wurde der kostenlos angebotene Pendelbus, dennoch ergab sich ein großes Verkehrsaufkommen, zusätzlich noch verstärkt durch die Arbeiten an den Ampelanlagen an der B 27 und B 33.