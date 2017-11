Bad-Dürrheim Viel zu lachen

Bad Dürrheim-Hochemmingen (kal). Einen turbulenten Schwank bringt die Theatergruppe der Hochemminger Narrenzunft auch in diesem Jahr auf die Bühne. Ein kerniger Bauer, der am liebsten im Gasthaus sitzt, gerne trinkt und der neuen Kellnerin schöne Augen macht, resolute Frauen, denen das gar nicht gefällt und die dagegen etwas unternehmen wollen. Dazu eine ausgeflippte Tochter und ein schlappes Muttersöhnchen – was kommt dabei am Ende heraus? Das können die Besucher der diesjährigen Theateraufführungen der Theatergruppe der Narrenzunft erleben.