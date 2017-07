Bad-Dürrheim Viel Sparpotential zu Hause

In der kleinen Runde hatten jedoch die Anwesenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in Sachen Energie über die eigenen Erfahrungen zu berichten. "Ist das Problem der Ökologie ein Problem unserer Zeit?", fragte Birgit Schwarzmeier, tätig als Oberlandwirtschaftsrätin, Diplom-Haushaltsökonomin und ehrenamtlich Vorsitzende des Uganda-Freundeskreises aus Unterbaldingen. "Nein", war ihre Antwort.

Schon die Römer hätten geklagt, dass das Wasser im Tiber verschmutzt sei. Raubbau in den Wäldern Europas habe es schon nachweislich um 1650 gegeben. "Wie kann man im eigenen Haushalt nachhaltig wirtschaften", lautete das Thema des Referates, zu dem die Zuhörer Tipps und Anregungen erhielten. "Man muss nicht jeden Trend mitmachen", regte die Sprecherin an und aus den Reihen der Zuhörer wurden auch zugleich einige Beispiele genannt. Angesprochen wurden unter anderem die Kaffee-Pads: Im Verhältnis sehr teuer und abfallproduzierend. Man müsse sich wundern, wenn Verbraucher bei Sonderangeboten von Tiefkühlware tüchtig zulangen, um riesige Vorräte anzulegen. Im Keller würden dafür zwei Tiefkühltruhen stehen, die ordentlich Strom verbrauchen. Hier sollte überlegt sein, was tatsächlich gespart werde. Dass der Stromverbrauch in den Haushalten steige, sei den vielen Geräten zuzuschreiben. Fast jeder habe heute einen Computer mit diversem Zubehör, Aufladegeräte für Handys, und Tabletts werden täglich genutzt. Man kann abends mit einem separaten Schalter viel ausstellen, damit die Geräte nachts vom Netz kommen, riet die Referentin.

Wachsam sollte man bei der Auswahl des Stromanbieters sein, hier gäbe es auch "schwarze Schafe". Beim Kauf von elektrischen Haushaltsgeräten sollte man auf das Energie-Label achten, bei LED-Lampen auf die sogenannten Lumen. Die Waschmaschine sollte stets gut gefüllt sein, bevor sie eingeschaltet wird, die Wäsche würde auch bei kühleren Außentemperaturen auf der Wäscheleine trocknen, statt im elektrischen Trockner. Töpfe sollten richtig auf der Herdplatte aufliegen. Nicht vergessen sollte man, den Deckel auf den Topf zu legen, das spare Energie. Nützlich sei es, jeden Monat seinen Stromverbrauch zu notieren, um zu sehen, wo gespart werden könne.