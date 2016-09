Bad-Dürrheim Viel Programm im Herbst für Rentner

Die Karten sind ab sofort im Rathaus, Bürgerservice und über die Ortsverwaltungen erhältlich. Einen geselligen Nachmittag verspricht das KWA Kurstift am Mittwoch, 5. Oktober, um 14.30 Uhr mit "Schlager und Wein – besser kann’s nicht sein" mit Gisela Hanyecz. Zur Verköstigung gibt es neuen Wein und Zwiebelkuchen.

Als nächstes verspricht die Seniorenresidenz Scheffelhof am Mittwoch, 12. Oktober, um 14.30 Uhr mit Clown "Hausmeister Bert", die Lachmuskeln zu strapazieren. Bei volkstümlicher Musik werden dann Kaffee und Kuchen gereicht. Weiter geht es im Generationentreff Lebenswert am Dienstag, 18. Oktober, um 14.30 Uhr. Toast Hawaii, Petticoats und Nierentische: Eine Zeitreise in die 50er Jahre so lautet das Thema des diesjährigen Mitmachvortrages mit Silvia Kern, Sozialpädagogin und Gerontologin. Es stehen Übungen aus dem ganzheitlichen Gedächtnistraining über Ereignisse, Kultur und Lebensweise dieses Jahrzehnts im Mittelpunkt.

Der Tag des Casa Vitale findet am Mittwoch, 26. Oktober um 15 Uhr unter dem Motto: "Zaubersagen aus alten Tagen" vom Hölzlekönig, Kannitverstan und anderen sagenhaften Begebenheiten statt. An diesem Nachmittag trägt Buchhändlerin Birgit Leibold aus Tuttlingen in alter Erzähltradition die Sagen aus der Region frei vor. Zudem wird sie mit verschiedenen Musikinstrumenten unterhalten. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass dies ein unterhaltsamer Nachmittag bei Kaffee und Kuchen wird.

Zum Abschluss der Bad Dürrheimer Seniorentage 2016 lädt die evangelische und katholische Kirche zum Tag der Ökumene am Dienstag, 8. November, ein. Um 14.30 Uhr findet in der katholischen Pfarrkirche St. Johann ein gemeinsamer Gottesdienst statt. Im Anschluss gibt es im Pfarrsaal den Vortrag "Was Sie schon immer über Strahlen wissen wollten…", Referentin ist Barbara Fink. Ein Leben ohne Strahlen ist für uns Menschen auf der Erde unvorstellbar und nicht möglich. Wo kommen diese Strahlen her und was zeichnet sie aus? Wie wirken sie auf unseren Körper? Solchen Fragen geht die Referentin in ihrem Vortrag nach und zeigt dabei Nutzen, aber auch mögliche Schädigungen von Strahlung auf. Bis auf den städtischen Ausflug ins Blühende Barock Ludwigsburg sind alle Veranstaltungen kostenlos.

Weitere Informationen: Nähere Auskünfte zum Programm erteilt bei der Stadtverwaltung das Sachgebiet Soziales unter der Telefonnummer 07726/666 216.