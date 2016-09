Bad-Dürrheim Viel helfende Hände beim Musikerfest

Mit einem weitreichenden und abwechslungsreichen Programm laden die Musiker Gäste aus nah und fern ein, vom Samstag 10., bis Montag, 12. September. Dieses seit Jahrzehnten etablierte Zeltfest in der Gemeinde Oberbaldingen erfreut sich großer Beliebtheit, nicht zuletzt durch das umfangreiche und gute Speisenangebot.

Die Gäste erwartet neben der traditionellen Schlachtplatte am Sonntag auch in diesem Jahr wieder Neuerungen im kulinarischen Bereich. Beliefert wird der Musikverein von ortsansässigen Handwerkern aus der Nahrungsmittelherstellung. Die Beilagen stammen aus eigener Herstellung und werden täglich frisch zubereitet. Die Musikerfrauen stellen zudem die Kuchen und Torten selbst her.

Im musikalischen Bereich gibt es mehrere Höhepunkte, beginnend am Samstag um 16 Uhr mit dem Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar und ab 20 Uhr spielt die Blosmaschii. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der Zeltgottesdienst, mit anschließendem Mittagstisch und Gastkapellenkonzert. Am Montag ab 14.30 ist der Kinder- und Seniorennachmittag mit Handwerkervesper ab 16.30 Uhr. Ab 18 Uhr unterhält die Jugendkapelle Unterbaldingen und der Festausklang ist ab 20 Uhr vorgesehen mit den Aufener Dorffäger.