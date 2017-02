Bad-Dürrheim Viel Bewegung

Beckenboden- und Rückengymnastik leitet Beate Lambeck ab Donnerstag, 23. März, in der Klinik Limberger an. Zu Bewegungs- und Ausdauertraining lädt Dunja Cipria ab Donnerstag, 9. März, in die Oskar-Grießhaber-Halle ein. T’ai Chi ch’uan heißt es ab Donnerstag, 9. März, mit Elsbeth Erchinger im Musiksaal der Grund- und Werkrealschule. Internationale Tänze lehrt Susanne Maria Bödker ab Mittwoch, 8. März, in der Gemeindehalle in Biesingen. Die Feldenkrais-Bewegungsschulung bietet Brigitte Hicke ab Montag, 6. März, in der Reahklinik Hüttenbühl an.

Weitere Themen sind PC-Schnuppernachmittag für Senioren mit Gudrun Schickhaus ab Freitag, 10. Februar, im Lehrerzimmer der Grund- und Werkrealschule, Holzschnitzen mit Gerlinde Hummel-Höfflin ab Mittwoch, 8. März, im Werkraum der Grund- und Werkrealschule sowie "Fotobuch gestalten leicht gemacht" mit Uwe Sonnenschein ab Donnerstag, 23. März, im Computerraum der Grund- und Werkrealschule.

VHS-Außenstellenleiter ist Rektor Heinz Kriebel, Telefon 07726/97 79 13. Weitere Infos und Anmeldung sind im Sekretariat der Grund- und Werkrealschule möglich. Die Öffnungszeiten sind montags von 12 bis 13 Uhr und mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr.