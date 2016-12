Bad-Dürrheim VGH wartet noch auf die Begründung

Die Aushändigung der Akten scheint wohl etwas schleppend zu gehen, neun Aktenordner waren und sind unterwegs vom Rathaus Bad Dürrheim über das Oberlandesgericht Mannheim zur Staudacher Kanzlei nach Laupheim. Wann die Akten komplett vorliegen, weiß der Anwalt noch nicht, da die Zuständigen beim VGH die Akten auch noch lesen werden. Je nach Umfang der Unterlagen benötigt er selbst vier bis acht Wochen für die Begründung.

Nach Angaben und Auffassung von Hauptamtsleiter Markus Stein wurden alle relevante Akten ausgehändigt. Relevant dahingehend, was die Sache angehe und zum Verständnis des Bebauungsplans beitrage. Jedem Beobachter der Vorgänge ist jedoch auch klar: Hier prallen zwei gegensätzlich Interessen massiv aufeinander. Auf der einen Seite will Messners Anwalt verständlicherweise alle Akten komplett. Die Stadt will jedoch Akten, in den handschriftliche Anmerkungen gemacht wurden und Strategiepapiere in der Sache nicht herausgeben – sie will nur so viel als nötig weitergeben, man will sich ja schließlich nicht in die Karten schauen lassen. Im Moment zeigt sich Staudacher zwar überzeugt, dass er vieles habe, beziehungseise vieles bekommen werde, er wisse jedoch nicht, ob das alles sei. Bleibt man bei dem Satz "Im Zweifel für den Angeklagten", sprich im Zweifel für die Stadt, habe die Erfahrung aus der Vergangenheit Staudacher gezeigt, dass er alles bekomme.

Wann jedoch eine Verhandlung terminiert werden kann, ist offen. Staudacher hofft gegen Ende 2017. Denn wenn er seine Begründung der Normenkontrollklage beim VGH eingereicht hat, geht diese an die Stadt Bad Dürrheim und von dort wird eine Klageerwiderung geschrieben. Bei Markus Stein nachgefragt, ob denn eine außergerichtliche Einigung noch möglich sei, antwortete er, dass dies prinzipiell möglich sei, doch betrachte man die Historie dieses Verfahrens geht er von dem Rechtsweg aus.