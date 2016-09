Bad-Dürrheim Veterinär wirft BI Vorverurteilung vor

Grundsätzlich verweist er auf den massiven Strukturwandel in der Landwirtschaft in den vergangenen Jahren. Dies habe auch dazu geführt, dass sich die Tierhaltung im nord-westlichen Raum konzentrierte und es hier zu einer erheblichen Steigerung der Betriebsgrößen kam. Hinzu kämen noch erhebliche biologische Leistungssteigerungen. Seinen Angaben zufolge könnten kleinere Betriebe den Anforderungen aus vielfältigen Gründen nicht mehr genügen. Auch rieten die Fachberater den Landwirten in den vergangenen Jahren immer wieder dazu, ihre Betriebe zu vergrößern.

Herbert Nagel ist sich bewusst, dass es in bestimmten Gegenden Auswüchse gibt, die deutlich zu kritisieren seien, aber: Es sei auch Ausdruck des politischen Willens der jeweiligen Länderregierungen und er sieht es von der Gesellschaft auch so gewollt und toleriert an. Einen weiteren Punkt führt er an: "Nicht die Größe eines Betriebes bestimmt über das Wohl der Tiere, sondern die Einstellung des Tierhalters zum Geschöpf Tier." Und diese könne beim idyllischen Kleinbetrieb viel schlimmer sein, weiß er aus seiner Berufserfahrung.

Der Bürgerinitiative gegen die Massentierhaltung wirft er falsche Argumentationsketten vor und das Verschweigen der ganzen Wahrheit. Inhaltliche und fachliche Bezüge seien falsch. Er spricht von "grobem Unfug", der verbreitet werde. So würde man Stimmung gegen das Projekt von Urban Messner machen, gleichzeitig führe man so eine Vorverurteilung des Landwirts herbei. Er führt ins Feld, dass man resistente Keime bereits in vier Millionen Jahre alten Höhlen und im 30 000 Jahre alten Permafrost fand.

Die Argumentation der Verbreitung von Keimen über die Abluft wäre für Herbert Nagel nur dann stichhaltig, wenn es sich um krankmachende Keime handeln würde, was aber in keiner Weise nachgewiesen sei. Das Argument der "hohen Gülleausbringung" sei nur dann relevant, wenn der Landwirt die dafür notwendigen Flächen nicht ausweisen könnte. Dann bräuchte der Landwirt aber gar keinen Bauantrag zu stellen, oder die staatliche Genehmigung würde versagt.

Die Entstehung von "Allergien" auf einen Schweinestall zu fokussieren, sei hochgradig unseriös. "Birkenpollen beispielsweise und eine unendlich lange Liste anderer Ursachen können ebenso Allergien auslösen." Auch dass "viel Kraftfutter Nährboden für EHEC-Bakterienstämme" bedeuten, sind Gedankengänge, die der Veterinär Nagel nicht nachvollziehen kann. Extrem seien die Argumente der BI über die Gesundheitsgefährdung durch Schweinegrippe und Schweinepest. Die Schweinepest sei eine Erkrankung der Schweine – für Menschen absolut ungefährlich. In diesem Zusammenhang verwendet sei das eine gewollte Falschinformation.