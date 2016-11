Bad-Dürrheim Versicherungs-Angestellter erschwindelt Prämie

Mit seiner "Masche" hat sich der Familienvater und gelernte Pädagoge nicht nur in die Arbeitslosigkeit katapultiert, eine Rückkehr in sein angestammtes Metier scheint nur noch schwer möglich. "Ich muss abwarten, wie es nach einer Löschung des Schufa-Eintrages aussieht. Derzeit habe ich ein Berufsverbot, die Versicherungsbranche betreffend", gab er zu Protokoll. Bäumler verhängte eine 18-monatige Haftstrafe, die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

Der Angeklagte muss 200 Arbeitsstunden leisten und die Schadenswiedergutmachung in Angriff nehmen - das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. "Geschädigt wurde in dieser Sache überwiegend das Unternehmen, nicht die betroffenen Kunden", so Bäumler.