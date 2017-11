Bad Dürrheim (rtr). Der Gewerbeverein verschiebt seine Hauptversammlung vom ursprünglichen Termin am 16. November auf Montag, 20. November. Hierzu wird auf 19.30 Uhr ins Hotel am Solegarten eingeladen. Wie Vorsitzende Tamara Pfaff erklärt, sei der Grund für die Verschiebung eine Terminüberschneidung mit der Sitzung des Technischen Ausschusses, in dem auch Mitglieder des Gewerbevereins tätig seien.