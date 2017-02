Bad-Dürrheim Verkleiden und Späßle machen

Für die kindgerechte Führung hatte Projektleiterin Gerlinde Hummel-Höflin die Kunstwissenschaftlerin Sabine Schick eingeladen. Von ihr hörten die Kinder, die nicht nur aus Bad Dürrheim, sondern auch aus Villingen, Bräunlingen, Oberndorf und aus Braunschweig kamen, was es mit der Fastnacht auf sich hat.

Viele wussten schon Bescheid und erzählten, wie sie selbst die närrische Zeit erleben. "Man verkleidet sich, damit die anderen Angst kriegen, man geht zum Umzug, und man macht dumme Späßle, die man sonst nicht machen darf".

Beim Gang durch das Museum wurden die Kinder aber auch in die Vergangenheit geführt, und sie erfuhren, dass die Fastnacht bis ins Mittelalter zurückgeht. Beim Betrachten der Figuren wurde ihnen erzählt, was für eine Bedeutung das jeweilige Fastnachtskostüm hat und aus welchem Grund es entstanden ist. Am Ende der Führung ging es ans Herstellen von Masken, die zur Erinnerung an den Tag mit nach Hause genommen werden konnten.