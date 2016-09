Bad-Dürrheim Verkehrsschau nötig

Im Rahmen einer Verkehrsschau möchte sie die in Betracht kommenden Straßen begutachten lassen. Als Beispiele zählte sie die Kellinger Straße, Eckgasse und Staigstraße auf. Die Ortsvorsteherin begründete ihren Vorstoß zur Geschwindigkeitsreduzierung mit dem Sicherheitsaspekt. Karl Behrle plädierte dafür, dass auf allen Nebenstraßen Tempo 30 gilt. Besonders gefährdet sah er Fußgänger auf der Staigstraße an, die über keinen Gehweg verfügt. Zwar brandete eine Diskussion darüber auf, dass eine Berufsgruppe zu schnell auf den Ortsstraßen unterwegs sei, am Ende stimmten aber alle einer Verkehrsschau zu.

Der Ortschaftsrat befasste sich auch mit Bauanfragen. Einem seit etlichen Jahren leer stehenden Haus in der Stammstraße wollen seine neuen Besitzer wieder Leben einhauchen. Aus dem Bauantrag geht hervor, dass die Erweiterung und Umnutzung des Wohn-und Ökonomiegebäudes zu Wohnzwecken beabsichtig ist. zu dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude gehören noch eine Scheune sowie ein Bienenstock. Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser fand erfreulich, dass dieses Objekt bald wieder bewohnbar gemacht wird. Ihrer Einschätzung nach habe sich in den vergangenen Jahren die Suche nach alten Häusern zugenommen, was Öfingen zugute komme, zumal es hier einige Leerstände gibt.

Ein weiteres Baugesuch hat den Teilabbruch eines bestehenden Wohnhauses und den Wiederaufbau des Wohnteils in der Staigstraße zum Inhalt. Der angerenzende Ökonomieteil bleibt bestehen. Den anwesenden Antragssteller wies die Ortsvorsteherin darauf hin, dass die Stadt einen Antrag zur Aufnahme in das Entwicklungsprogramm ländlicher Raumgestellt hat. Bei einem positiven Bescheid müsste der Bauherr mit dem Beginn der Bauarbeiten noch einige Zeit warten um Fördergelder zu erhalten . Der Ortschaftsrat stimmte den Bauanträgen zu.