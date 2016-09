Bad-Dürrheim Vergnügliche Stadtwanderung mit Geschichte

Bad Dürrheim. Mit Jürgen Kauth, der nicht nur der Fachwart für Heimatpflege im Schwarzwaldverein ist, sondern auch Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins Bad Dürrheim geht es am Sonntag, 11. September 2016 um 14 Uhr am Vereinsheim in der Salinenstraße zu dieser vergnüglich-historischen Stadtwanderung los – die Teilnahme dabei ist kostenlos – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf Schleichwegen geht es durch den Stadtkern mit vielen markanten Haltepunkten zur Ortshistorie. Der Hänslehof, die Zehntscheuer, der Reich‘sche Hof und die katholische Kirche sind ebenso Stationen wie alles rund um die ehemalige Saline. Natürlich erhalten die Teilnehmer auch wieder reichlich Informationen in Form von Bildmaterial, das ihnen die "gute alte Zeit" näher bringt, denn viele alte Häuser sind ja leider nicht mehr vorhanden. Dauer der Stadtwanderung: zirca 2,5 Stunden.