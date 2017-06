Bad-Dürrheim Vereine gehen vor

Grundsätzlich steht man einem solchen Anliegen nicht ablehnend gegenüber, doch ganz so einfach ist es nicht, weil entscheidende Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Diese wurden vom Ortschaftsrat per Beschluss festgelegt und besagen, dass Veranstaltungen der Unterbaldingen Vereine Vorrang genießen und dass aus Rücksicht auf die Anlieger auch nicht an drei Wochenenden hintereinander die Halle belegt sein soll. Anfragen von auswärtig wohnhaften Interessenten müssen im Einzelfall vom Ortschaftsrat entschieden werden.

Über Vermietung zur Verlobungsfeier noch nicht entschieden

Noch keine Entscheidung konnte das Gremium bei der neuesten Anfrage einer Frau aus der Gemeinde Brigachtal treffen, deren Sohn am 5. Mai des nächsten Jahres seine Verlobung in der Ostbaarhalle feiern möchte. Der Grund dafür ist, dass die Unterbaldinger Vereine erst am 11. Juli zusammenkommen, um ihre Veranstaltungstermine für das Jahr 2018 festzulegen. Erst danach kann der Ortschaftsrat über die Anfrage entscheiden.