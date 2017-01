Bad-Dürrheim Verein richtet am Niederwiesensee erstmals ein Fischerfest aus

Auf Nachfrage aus der Versammlung, welche Summe erforderlich sein wird, um das Ziel zu erreichen, nannte Lachmann die Summe von rund 6000 Euro. Darin sei nicht die rund 90 Quadratmeter große Terrasse enthalten, ohne die man vorläufig jedoch auch auskommen würde. Mit der Terrasse würde der Finanzbedarf bei 10 000 bis 12 000 Euro liegen. Da sich die Einnahmen des Vereins lediglich auf die Mitgliederbeiträge und die Einnahmen aus dem Verkauf von Jahreskarten beschränken, will man zusätzliche Einnahmequellen erschließen.

So will der Verein erstmals in seiner 37-jährigen Geschichte ein Fischerfest am Niederwiesensee veranstalten. Die Premiere hierzu wird vom 25. bis 28. Mai sein. Desweiteren möchte man sich um die Beteiligung am Weihnachtsmarkt in Bad Dürrheim bemühen. Auch der Vorstandsbeschluss, dass von jedem erwachsenen Mitglied 20 Arbeitsstunden abgeleistet werden müssen, könnte Geld in die Kasse spülen, da bei Nichterfüllung zehn Euro pro Stunde zu zahlen sind.

Zudem soll bei Anlässen ein Spendenbehälter in Form eines Geldsack die Runde machen. An die Kommunalpolitik gerichtet appellierte Lachmann, dass die lang ersehnte Schranke an der Zufahrt zum Niederwiesensee errichtet wird. Ortsvorsteher Jürgen Schwarz zollte dem Verein großen Respekt dafür, dass er das Bauprojekt in Angriff nahm. Als Vater eines Jungfischers regte er an, Kurse für den Nachwuchs anzubieten, sodass der Fischereischein erworben werden kann.

Lachmann griff die Anregung auf, zumal dem Verein vier Jugendliche angehören, denen man gerne weitere Kenntnisse vermitteln möchte. Er verwies jedoch auf die vom Fischereiverband festgelegten Statuten, dass ein Jugendlicher erst ab dem 16. Lebensjahr einen Fischerschein erwerben kann. Bei der Jugendbetreuung wurde bei den Wahlen gleich Nägel mit Köpfen gemacht, indem Marc Wolf sich bereit erklärte, sich dem Nachwuchs zu widmen. In ihren Ämtern wurden der Vizevorsitzende Sebastian Hanßmann und Beisitzer Christian Hirt bestätigt.