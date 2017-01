Bad-Dürrheim Verein bringt sich stark ein

Dass der Verein vor etlichen Jahren mit der intensiv eingeleiteten Jugendarbeit auf das richtige Pferd gesetzt hat, hob die Dirigentin der Nachwuchskapelle, Julia Weber, hervor. Sie wusste, von was sie sprach, denn sie stieg nach achtjähriger Pause im vergangenen Jahr wieder in diesen Bereich ein. Als musikalisches Highlight im zurückliegenden Vereinsjahr bezeichnete sie das Konzert in der Osterberghalle, bei dem man ohne instrumentale Unterstützung durch ältere Musiker auskam.

Wie lernbegierig die noch nicht lange musizierenden Jungen und Mädchen sind, lässt sich an den in jüngster Vergangenheit gleich 18 Mal abgelegten Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze und Silber sowie den Juniorenabzeichen ablesen, ergänzte Michaela Lang.

Zur weiteren Mitgliederwerbung wurde ein Vorspielnachmittag veranstaltet. 20 Proben und sieben Auftritte wurden absolviert. Darunter war auch die musikalische Umrahmung des Seniorennachmittags in der Nachbargemeinde Ippingen. Die Bläserjugend war auch federführend beim "Öfinger Weihnachtszauber", der sich erneut als Publikumsmagnet erwies.