Bad-Dürrheim Veranstaltungsreigen beginnt

Beliebt sind die jährlichen Kunsthandwerkermärkte, dieses Mal am Wochenende 18. und 19. März im Haus des Bürgers. Selbsthilfegruppen aus der Region stellen sich beim mittlerweile 19. Bad Dürrheimer Selbsthilfetag am Sonntag, 26. März, 11 bis 17 Uhr, im Haus des Bürgers vor. Dem Thema Gesundheit widmet sich in mehreren Vortragsabenden mit Experten das Gesundheitsforum, das nächste Mal am Mittwoch, 22. März, 19.30 Uhr, im Haus des Gastes.

Die Kunstschaffenden und Kunstfreunde Bad Dürrheim machen immer wieder durch Ausstellungen von sich reden, zur nächsten wird vom 14. bis 21. April im Haus des Bürgers eingeladen. Sport in der Gemeinschaft ist beim Stirnlampenlauf am Freitag, 28. April, möglich, wenn um 21 Uhr der Startschuss für eine Runde um Bad Dürrheim fällt. Witzigerweise lädt der Pit-Pat-Club am Samstag, 21. Oktober, 19 bis 22 Uhr, zu einem Stirnlampenturnier auf der Pit-Pat-Anlage im Kurpark ein.

In der Kernstadt und den Ortsteilen ist am Samstag, 29. April, Mitmachen bei der Landschaftsputzete gebotenDer Mai lockt am Wochenende 6. und 7. Mai zur Narrenbörse mit Floh- und Trödelmarkt im Haus des Bürgers und dem Rathausplatz sowie einer Museumsnacht im Narrenschopf. Die Städtepartnerschaft zwischen Bad Dürrheim und dem französischen Enghien-les-Bains feiert vom 25. bis 28. Mai ihr 25-jähriges Bestehen.

Der Landestrachtenmarkt mit Drehorgeltreffen in der Innenstadt steht am Wochenende 17. und 18. Juni im Terminkalender. "150 Jahre Feuerwehr Bad Dürrheim" feiert die Kernstadtwehr am Wochenende 24. und 25. Juni mit Festbetrieb, Open-Air-Konzert, Fahrzeug- und Geräteschau auf dem Rathausplatz und der Luisenstraße.

"500 Jahre Luther-Reformationsjubiläum" würdigt die evangelische Kirchengemeinde Bad Dürrheim bei einer Festwoche vom 2. bis zum 9. Juli.

Das Open-Air-Festival SommerSinnfonie vom 12. bis 16. Juli wartet auf dem Rathausplatz mit bekannten Künstlern auf. Am Donnerstag, 13. Juli, tritt der deutschsprachige Singer-Songwriter Gregor Meyle auf der Open-Air-Bühne auf dem Rathausplatz auf Am Freitag, 14. Juli, tritt t der deutsche Schlagerstar Roland Kaiser.auf

Im August stehen Vorführungen des Sommertheaters am Wochenende 12. und 13. August am Salinensee an. Das Lichterfest folgt am Wochenende 19. und 20. August. Ein Publikumsmagnet ist das alljährliche Ballonfestival, zu dem vom 1. bis 3. September eingeladen wird. Bei Radfahrern beliebt ist der Riderman, der in diesem Jahr vom 29. September bis 1. Oktober stattfindet.

Ein Naturparkmarkt steht am Sonntag, 15. Oktober, in der Innenstadt an. Das Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einer Geburtstagswoche vom 16. bis 22. Oktober.

Zum Jahresende lädt der Bad Dürrheimer Christkindlemarkt am ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember, in die Innenstadt ein. Und mit dem Silvesterball am 31. Dezember klingt das Jahr 2017 beschwingt aus.

Weitere Informationen: www.bad-duerrheim.de