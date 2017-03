Bad-Dürrheim Verärgert über Hundehalterin

Bad Dürrheim. Ein "unangenehmes Erlebnis" hatte eine Familie jüngst im Kapfwald. Die Eltern wollten mit ihren drei Kindern im Alter zwischen vier und acht Jahren in dem Waldstück bei Bad Dürrheim einen erholsamen Spaziergang machen. Doch dann sei ein freilaufender Schäferhund zu ihnen gekommen. Die Hundehalterin sei etwa zehn Meter hinter dem Hund gewesen. "Wir hielten an und machten die Hundehalterin darauf aufmerksam, dass sie bitte ihren Hund an die Leine nehmen sollte. Der Hund rannte bereits auf uns zu und bedrohte uns, wir konnten dann durch einen Sprung über einen kleinen Graben das Schlimmste verhindern", berichtet der Familienvater gegenüber dem Schwarzwälder Boten. "Die Hundehalterin bemühte sich in keiner Weise, den Hund zu sich zu rufen oder ihn an die Leine zu nehmen." Sie habe lediglich gesagt, hier sei keine Leinenpflicht und sei dann mit dem Hund weiter gegangen.