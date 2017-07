Bad-Dürrheim VdK-Ortsverband wird 70

Bad Dürrheim (kal). Die Jubiläumsfeier wird um 13.30 Uhr durch den Ortsverbandsvorsitzenden Karlheinz Speicher eröffnet. Als Gastredner haben sich Bürgermeister Walter Klumpp, der Stellvertretende VdK-Landesvorsitzende Uwe Württemberger und der Kreisvorsitzende Gerhard Labor angekündigt. Im Anschluss an die musikalisch umrahmte Feierstunde kann mit Sekt auf das langjährige Vorhandensein des Sozialverbandes angestoßen werden

Die 1947 erfolgte Gründung des Ortsverbands Bad Dürrheim fiel in die nach 1945 bundesweit beginnende Gründerwelle von Ortsgruppen, die sich für die Kriegsopfer einsetzten. So nannte sich die Interessensvertretung bis in die 90er Jahre hinein "Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer; Behinderten und Rentner Deutschlands". Die Umbenennung des Namens in VdK erfolgte 1994.

Das Einsatzspektrum des VdK ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten genauso kontinuierlich gewachsen wie seine Anzahl von Mitgliedern, die bei 1,8 Millionen liegt. Als einer seiner wichtigsten Aufgaben sieht der Sozialverband die Vertretung der Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Politik an. Gefordert werden Verbesserungen für die knapp 2,9 Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland, Verhinderung der Altersarmut durch angemessene Renten und ein bezahlbares Gesundheitswesen für alle, um nur einige Themen herauszugreifen. Den VdK-Ortsverband sieht der Vorsitzende Karlheinz Speicher als einen Teil des gesellschaftlichen Lebens in Bad Dürrheim an. Dass die Akzeptanz groß ist und der Bedarf an Beratung stetig zunimmt, ist an den Zahlen der letzten fünf Jahre abzulesen, in denen sich die Anzahl der Mitglieder auf aktuell 300 geradezu verdoppelt hat.