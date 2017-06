Bad-Dürrheim Uwe Balser spielt in der Kurstadt

Im Jahr 1999 führte er mit der Philharmonie Timisoara das zweite Klavierkonzert dieses Komponisten erstmals in Deutschland und Rumänien auf – im November 2003 folgte eine Aufführung mit dem Philharmonischen Orchester in Kaliningrad. Auch begeisterte er beim Festival "Russische Komponisten im Exil" im Jahre 2011 in Saarbrücken neben Künstlern wie Boris Berezovsky und Ekaterina Derzhavina insbesondere mit Werken von Nikolai Medtner. Neben seinen Konzertreisen, die Ihn durch viele europäische Länder bis nach Japan und Australien führten. Meisterkurse gab Uwe Balser bisher in Brisbane im Rahmen des "Stoliarsky International Festival".

Seine eigene Ausbildung erhielt er bei Reinhold Glaeser in Limburg, Pavel Gililov an der Musikhochschule Köln und Naum Grubert am Sweelinck-Konservatorium in Amsterdam. Er ist zudem künstlerischer Leiter der Jahrhundertwendegesellschaft Heidelberg.