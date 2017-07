Bad-Dürrheim Urviecher müssen Satzung ändern

Bad Dürrheim. Bekanntlich hat die Urviecherzunft den Antrag gestellt, in die Schwarzwälder Narrenvereinigung aufgenommen zu werden. Aus diesem Grund lädt die Narrenzunft zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. Sie findet statt am Samstag, 8. Juli, und beginnt um 20 Uhr im Vereinsheim in der Schulstraße. Auf der Tagesordnung stehe die Umbenennung der Gruppe Muselgeister sowie einige Satzungsänderungen, die im Zuge einer Aufnahme in die Vereinigung notwendig werden, erklärt die Schriftführerin Daniela Schwarz in der Einladung.