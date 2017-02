Der Kappenabend der Urviecher kam wieder gut an. Im Vereinsheim der Urviecher in der Schulstraße in Bad Dürrheim war es brechend voll, da tummelten sich die verschiedensten Kopfbedeckungen und Narrengestalten. Die tolle Stimmung wurde kräftig von der Urviecher-Gugge angeheizt. Sogar Kur- und Freiengäste feierten kräftig mit. Der Abend machte Lust auf mehr und alle freuen sich auf die kommenden närrischen Tage. Bereits am Samstag, 11. Februar, eröffnen die Urviecher traditionell die Dürrheimer Saalfasnet in der Siedepfanne im Haus des Bürgers. Beginn ist um 19.30 Uhr. Foto: Bartler