Bad-Dürrheim Urlaubsgefühle am "Meer im Schwarzwald"

Bad Dürrheim. Das "schönste Meer im Schwarzwald" bietet erneut einen erholsamen und abwechslungsreichen Sommerurlaub. Täglich ab 11 Uhr bietet das Solemar-Team Erfrischungsgetränke an der Strandbar sowie Spezialitäten vom Grill. Animationsstart ist am 31. Juli. Neben einem täglichen Animationsprogramm mit Bingo, Boccia und Aqua-Fitness werden unter anderem auch ein Schnellzeichner, ein Steinbalance-Künstler und Live-Musiker mehrmals zu Gast sein. Auch in der Schwarzwald-Sauna herrscht Sommer-Feeling. Neben Sauna-Abenden und sommerlichen Aufgüssen gibt es auch Sauna-Einsteiger-Kurse.

Weitere Informationen: www.solemar.de