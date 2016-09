Bad-Dürrheim Unterstützt zurück in die Arbeitswelt

Bad Dürrheim. Navis Musovski ist glücklich: Nach langen Jahren der Arbeitslosigkeit – immer wieder einmal unterbrochen von kurzen Helferjobs und Zeitarbeit – hat er seit dem 1. September einen festen Arbeitsvertrag in der Tasche. Der 43-Jährige bedient verschiedene Maschinen der Firma Achim Jauch Metall- und Blechverarbeitung in der Bad Dürrheimer Adlerstraße. In einem kurzen Praktikum, das ihm Jutta Himmelsbach vom Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis vermittelt hatte, konnte er seine Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Ähnlich lief es bei Daniela Maiorano-Stolze, die bereits seit Dezember 2015 im gleichen Betrieb fest angestellt ist. Auch sie profitierte vom Förderprogramm des Europäischen Sozialfonds für Langzeitarbeitslose. Auch bei ihr war es Jutta Himmelsbach, die den Kontakt zum Kleinbetrieb herstellte. Ohne einen Beruf erlernt zu haben, schlug sie sich viele Jahre mit wechselnden Helferjobs in allen möglichen Branchen durch und war immer wieder auch längere Zeit arbeitslos.

Der Firmenchef Achim Jauch entschied sich ganz bewusst für diese beiden Mitarbeiter, weil er auf deren Betriebstreue und ihre Bereitschaft, ständig dazuzulernen vertraute. Und er nimmt sich jede Menge Zeit, um immer wieder neue Handgriffe und Bedienschritte an den unterschiedlichsten Metallbearbeitungsmaschinen zu erklären. Die Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds sowie das enthaltene Coaching waren für ihn ebenfalls überzeugende Argumente, genau diese Kunden des Jobcenters einzustellen.