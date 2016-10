Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Die Freiwillige Feuerwehr in Unterbaldingen hält am Samstag, 15. Oktober ihre diesjährige Jahreshauptübung ab. Die Bevölkerung und alle Interessierten sind ab 14 Uhr eingeladen, bei der Übung der Abteilungswehr, die durch Abteilungskommandant Sascha Huber kommentiert wird, zuzuschauen. Das Übungsobjekt ist in diesem Jahr in der Villingerstraße 15.