Bad Dürrheim. Ein unbekannter Fahrer hat am Sonntag, zwischen 11 und 14.30 Uhr, die hintere Stoßstange eines geparkten VW Golfs auf dem Solemar-Parkplatz an der Huberstraße massiv beschädigt. Den Schaden von rund 1000 Euro ignorierte der Verursacher an dem schwarzen Golf und fuhr einfach davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen 07720/85 000) oder der Polizeiposten Bad Dürrheim 07726/93 94 80 entgegen.