Bad Dürrheim (rtr). Zu einem Unfall mit zwei leichtverletzten Personen und drei beteiligten Fahrzeugen kam es gestern gegen 16.30 Uhr bei der Überleitung von der A 81 zum Autobahnzubringer 864 auf Gemarkung Bad Dürrheim. Wie die Polizei mitteilt, habe sich ein 56-jähriger Mann mit seinem Daimler Benz offensichtlich zu schnell auf den Zubringer Richtung Donaueschingen eingefädelt und sei dabei einem Auto, das ebenfalls auf der linken Überholspur war, hinten aufgefahren. Beide Autos seien ins Schleudern geraten. Dabei habe das vordere Fahrzeug noch einen Lastwagen getroffen. Die zwei leichtverletzten Personen stammen aus dem vom Unfallverursacher getroffenen Auto. Dem Verursacher sei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft der Führerschein abgenommen worden. Die beiden Autos seien nicht mehr fahrbereit gewesen und hätten abgeschleppt werden müssen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen belaufe sich auf insgesamt 15 000 Euro. Der Schaden am Lastwagen halte sich in Grenzen. In der Folge sei es im Unfallbereich zu Verkehrsbehinderungen und Staus gekommen.