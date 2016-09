Bad Dürrheim Unfall auf A 81: Auto brennt nach Kollision mit Wildschwein

Ersten Angaben zufolge war eine Autofahrerin gegen 22.45 Uhr auf der Autobahn in Richtung Geisingen unterwegs. Auf Höhe Bad Dürrheim rannte ihr ein Wildschwein in den Wagen. Es kam zu einer heftigen Kollision, in dessen Verlauf das betroffene Auto beinahe noch ein anderes Auto rammte.

Durch den gewaltigen Aufprall riss die Halterung von der Motorhaube, die dann nach oben gedrückt wurde, konnte die Frau nichts mehr sehen und fuhr gegen die Leitplanke. Dabei fing das Fahrzeug Feuer und brannte völlig aus.

Die angefahrene Wildsau erlag ihren Verletzungen, die VW-Fahrein kam mit dem Schrecken davon.