Bad-Dürrheim Unermüdlich im Einsatz gewesen

Ebenfalls seit 2013 ist die gebürtige Berlinerin in Bad Dürrheim unermüdlich im Einsatz, um behinderte Menschen in rechtlichen Angelegenheiten zu beraten und zu helfen. Durch ihre Bemühungen wurden in der Stadt Barrieren für Rollstuhlfahrer beseitigt, beim Umgestalten des Busbahnhofs gab sie wichtige Tipps, die berücksichtigt wurden. Eingerichtet wurde in Zusammenarbeit mit einer Wäscherei in der Innenstadt ein Hol- und Bringdienst. Sprechstunden für Ratsuchende wurden in Hochemmingen und in der Kernstadt eingeführt, um nur einige der Aktivitäten zu nennen.

"Heute soll auch über Probleme geredet werden", hob Prochnow bei ihrem Jahresrückblick hervor. Immer mehr verbreite sich die Rücksichtslosigkeit, indem Autos auf den Gehwegen parkten. Darauf angesprochene Personen würden frech reagieren. Hier wünschte sich die Behindertenbeauftragte mehr Kontrolle durch das Ordnungs- und Sicherheitsamtes. Dies auch wegen Verunreinigungen durch Müllablagerungen entlang des Fußweges hinter einer Tankstelle in der Scheffelstraße.

Als weiteres Thema sprach sie die Nachbarschaftshilfe an, die in den Stadtteilen ins Rollen komme, jedoch auch in der Kernstadt benötigt werde. Hier sah Prochnow viel Potenzial, das genutzt werden könne. Erfreulich sei es, dass einige Bürger bereits im Stillen Nachbarschaftshilfe ausübten. Noch effektvoller werde es durch eine entsprechende Organisation.