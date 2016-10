Bad-Dürrheim Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Bad Dürrheim. Die Täter gelangten über ein von außen nicht einsehbares Fenster gewaltsam in das Haus und suchten darin mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen ab. Über die Höhe des Diebesguts ist noch nichts bekannt. Die Polizei Schwenningen ermittelt nun wegen des begangenen Einbruches und bittet um Hinweise. Personen, die am Samstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Johann-Peter-Hebel-Wegs gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720/85 000) in Verbindung zu setzen.