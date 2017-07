Bad-Dürrheim Umweltminister würdigt Innovationsgeist

Umweltminister Franz Untersteller zeichnete am 13. Juli in der Schwabenlandhalle in Fellbach die diesjährigen Preisträger aus. 82 Bewerbungen gingen ein, davon wurden 24 nominiert und hiervon 15 Produkte mit Platzierungen ausgezeichnet. Emil Hepting hat zusammen mit seinem Partner Heiko Ackermann den Kavirapid als Turbolader für Biogasanlagen entwickelt. Mit dem Kavitationsverfahren lassen sich Zellmembranen im Klärschlamm beziehungsweise in Biomasse aufbrechen. Durch Langzeitstudien wurde hierbei eine Steigerung der Methangasrate von bis zu 40 Prozent dokumentiert, berichtet die Firma. Dabei sei der benötigte Energieaufwand "sehr gering". Die gewonnenen Erkenntnisse würden derzeit durch die Kooperation mit der Universität Stuttgart noch intensiver wissenschaftlich ausgewertet.

In der Kläranlage in Rottweil sei man den Schritt in eine innovative Zukunft gegangen. Kläranlagenleiter Andreas Reichert erkannte den Mehrwert und hat zusammen mit der Firma das Pilotprojekt gestartet. In Kläranlagen sind neben der erhöhten Gasrate die Reduzierung des Klärschlamms und somit verminderte Entsorgungskosten wesentliche Vorteile. Ebenso kann der Mehrwert an Abwärme ins Fernwärmenetz eingespeist oder zur Gebäudeheizung verwendet werden.

Seit April dieses Jahres ist die Anlage dort als Pilotprojekt im Dauereinsatz. Am Sonntag feiert die Kläranlage in Rottweil ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür zwischen 11 und 17 Uhr. Dort ist Emil Hepting präsent, um die Wirkungsweise des Kavirapid zu erläutern. Die Inbetriebnahme auf der Biogasanlage Powerfarm in Tuningen sei in Vorbereitung, informiert die Firma Oka-Tech weiter.