Bad-Dürrheim Umstrittenes Bauvorhaben: Planungen überarbeitet

Als "viergeschossiges Monster" hatte ein Anwohnerehepaar das Vorhaben vormals gerügt. Der Bauträger, die Wohn- und Gewerbebau Rebholz, hat in Abstimmung mit städtischem Bauamt und dem Landratsamt die Planung überarbeitet, berichtete Michael Rebholz gegenüber dem Ausschuss. So wurde durch eine mit 1,5 Prozent Gefälle steiler verlaufende Zufahrt zur Tiefgarage erreicht, dass die beiden Gebäude mit insgesamt 18 Wohneinheiten tiefer ins Erdreich gesenkt werden konnten: das eine Haus um 65 Zentimeter, das andere sogar um einen Meter tiefer. Dadurch falle das Vorhaben in seiner Höhe unter die Firsthöhe benachbarter Gebäude, betonte Rebholz.

Zur weiteren Verschlankung wünschte Ausschussmitglied Günter Tschida (Freie Wähler) eine Reduzierung des Penthouse. Rebholz meinte, ein halben Meter Länge könne noch zurückgenommen werden.

Bauamtsleiter Holger Kurz stellte die Entwicklung der Bauplanung in Grafiken dar: Ursprünglich war ein einziger massiver Gebäudekomplex vorgesehen, der dann schließlich in zwei Häuser aufgeteilt wurde, das eine etwa 17 Meter lang, das zweite rund 25 Meter, getrennt werden sie durch einen mindestens sechs Meter breiten Grünstreifen. Die Höhe des Gebäudes mit Erdgeschoss, erstem und zweitem Obergeschoss sowie Penthouse beläuft sich auf circa 11,50 Meter.