Bad Dürrheim. Der Schwarzwaldverein lädt ein zu seinem Monatshock, der am heutigen Freitag im Vereinsheim in der Salinenstraße stattfindet, Beginn 18.30 Uhr. An diesem Abend nimmt Martin Gerritsen die Besucher mit auf eine Bilderreise durch Norwegen. Am Sonntag, 5. November, steht die Kaffeefahrt auf dem Veranstaltungsprogramm. Diesmal heißt es nicht die Wanderschuhe schnüren, denn bequem geht es mit dem Bus auf Fahrt – wohin, wird wie immer nicht verraten. Es wurde wieder ein landschaftlich reizvoller Ort gefunden, wo die Gruppe bewirtet und sicher einen unterhaltsamen Nachmittag verbringen wird. Treffpunkt zur Busabfahrt ab Busbahnhof ist um 13 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Die Rückkehr ist für 18.30 Uhr geplant. Die Fahrtkosten für Mitglieder betragen zehn Euro und 14 Euro ohne Mitgliedschaft. Anmeldungen bis 3. November, 12 Uhr, bei Sabines Schreibstube und der Johannisapotheke, Salzstraße.