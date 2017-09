Bad-Dürrheim Über 850 Helfer beim RiderMan

Das kulinarische Angebot wurde erweitert. An allen drei Tagen wird ein Unterhaltungsprogramm geboten, am Freitag mit dem Guilty76 Soundsystem aus Frankfurt, samstags mit "Brotäne Herdepfl" aus Wolterdingen und "Brassmann" aus Pfohren und Sonntag spielt zum Frühschoppen "Kaltenbrunn & Flake" auf. Zudem findet am Freitag und Samstag im Tanzcafé Kurgarten eine After Race Party statt.