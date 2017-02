Bad-Dürrheim Turnverein findet keinen Nachfolger

An der Zeit sei es, dass Jüngere an die Spitze kommen. "Wir müssen eine Regelung finden, wie es nach zwei Jahren weitergeht, bevor hier nur noch Rentner sitzen", machte er deutlich. Bestätigt in ihrem Amt als Kassiererin wurde Daniela Steinhauer-Hebig, als Hallen- und Gerätewart Kurt Schlenker und als Veranstaltungswart Markus Reichmann. Zu Beisitzern wurden Peter Hug, Oliver Noack und Sandra Kammerer gewählt.

Aus den Berichten der Übungsleiter ging hervor, dass der Verein nahezu für jedes Alter etwas zu bieten hat. Große Resonanz habe es bei den Jüngsten, den "Grashüpfer" mit dem Eltern-Kind-Turnen gegeben. Hier werden Kinder von null bis zu vier Jahren von Sandra Kammerer und Mirjam Hohos betreut. 22 Kinder sind angemeldet, Eltern und Großeltern machen ebenfalls begeistert mit. Etwas geschrumpft sei die Gruppe der Fünf- bis Achtjährigen, vermeldeten die Übungsleiterinnen Birgit Lehre und Ilse Grießhaber. Bedingt durch Schwimmunterricht nehmen zurzeit nur drei Kinder am Turnen teil. "Wir ziehen es aber trotzdem durch", versicherte Birgit Lehre.

Über regen Zuwachs dagegen erfreue sich die Abteilung der Schülerinnen im Alter von sieben bis zwölf Jahren berichtete Marissa Stein. Daniel Grießhaber, Jonas Grießhaber, Hans-Jürgen Schnekenburger und Bernhard Grießhaber trainieren die Gruppe der Schüler. Von den acht Jungen käme nur einer aus Sunthausen, die anderen aus den Nachbargemeinden. Junge Frauen im Alter von 18 bis 25 Jahren gehören der Gruppe "Re-United" an, geleitet von Nadine Wölfle. Viele Auftritte bei Fastnachtsveranstaltungen gehören in ihr Programm.

26 Frauen gehören der Gymnastikgruppe an, die von Karin Hepting und Hannah Riegger trainiert wird und neun Herren im Alter von 53 bis 83 Jahren werden von Bernd Bächle und Heinz Hauser fit gehalten. Wie vielfältig die Unternehmungen aller Gruppen im vergangenen Jahr waren, berichteten Brigitte Stein und Sabine Zucker mit Worten und Bildern. Proppenvoll ist bereits der Terminkalender für 2017. Als Highlight bezeichnete Antonius Grießhaber die Teilnahme im Juni am Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin.