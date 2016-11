Bad-Dürrheim Tüftler gehen 2017 ans Werk

Im Projektbeirat für Bürgerschaftliches Engagement machen sich Karl Lotz und der Neu-Bad Dürrheimer Eduard Wels an die Umsetzung, Schulen, Stadtverwaltung und Gewerbeverein stehen einer "gehobeneren Bastlerwerkstatt" positiv gegenüber. "Die Idee für das Café ist ja etwa ein Jahr alt, nun kann der Projektplan erstellt werden", freut sich der bei den "Bürgerlichen" für die Koordinierung zuständige Markus Thoma. Während der jüngsten Sitzung des Projektbeirats steckte man das weitere Vorgehen ab. Lotz und Wels werden das Café ab dem Tag x auch leiten. Vorab kommen die in Donaueschingen und St. Georgen bereits etablierten Einrichtungen in die Blickwinkel. Der neu in die Kurstadt gekommene Eduard Wels will sich weiter schlau machen und noch tiefer in die Materie eintauchen.

Staubsauger reparieren, die Kugellager eines Fahrrads wechseln – manchmal stößt auch der geübtere Heimwerker an seine Grenzen. Der Tipp eines Mannes mit Erfahrung ist mitunter Gold wert und kann Geld sparen, zudem ist es grundsätzlich vielversprechend, wenn sich im Falle des Falles gleich mehrere Köpfe eines Problems annehmen - ganz zu schweigen von der Gruppendynamik. "Wir sind zuversichtlich und halten nun nach einem geeigneten Raum, sprich Werkraum, Ausschau", so Thoma.

Im Beirat hielt Markus Thoma nun auch etwas umfangreicher Rückblick auf die Sommer-Feierlichkeiten zur "Volljährigkeit", schließlich habe nicht jeder daran teilhaben können. Volljährigkeit heißt im Fall Bad Dürrheims: Vor 18 Jahren haben Ehrenamtliche ein Leitbild erstellt, um vor Ort für mehr Lebensqualität und Miteinander der Generationen zu sorgen.