Bad-Dürrheim Trommeln und schöne Tänze

Und der Abend bot alles, was man sich unter einem gelungenen Veranstaltungsabend vorstellt: Viele schöne Tänze, in Reimform vorgestelltes Dorfgeschehen, gute Stimmung bei den vielen Besuchern, die sich in vielfältigen Kostümen in die Halle begeben hatten. "Die Drei", die Band aus Unterbaldingen, sorgte zwischen den Darbietungen für beste Unterhaltungsmusik, zu der die Besucher tanzten, schunkelten und sangen.

Vorsitzender Armin Wehrle stellte zunächst die "Ketä Fätzä" vor, die mit lauten Trommeln den Fastnachtsabend einleiteten.

Beim "Zickenalarm" handelte es sich um eine Mädchengruppe, die gekonnt den ersten Tanz vorstellten, in einer weiteren Tanzformation waren die "Freixeneh-Wieber" zu sehen, die in ihren grünen und orangefarbenen schönen Kostümen zuerst tanzten, dann geschickt Örtliches glossierten und damit die Lacher auf ihrer Seite hatten. Auch die "Brunnä-Hexen", die nur alle zwei Jahre in Oberbaldingen auftreten, zeigten schöne Tanzelemente, ehe die jungen Damen in der Gruppe "Re-Fresh" elegant und sehr sportlich die Bühne eroberte und natürlich eine Zugabe geben musste.