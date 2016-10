Bad-Dürrheim Trauer um zwei bekannte Bad Dürrheimer

Bad Dürrheim (wst). Hildegard Grießhaber war viele Jahrzehnte in der Kirchengemeinde St. Johann aktiv. Vor knapp einem Jahr wurde sie nach 67 aktiven Sängerjahren aus gesundheitlichen Gründen aus dem Kirchenchor in den Sängerruhestand verabschiedet. Jahrzehnte lang unterstützte sie mit ihrem vor einigen Jahren verstorbenen Ehemann Paul beim Messnerdienst in der Kirche. Viele Jugendliche der Gemeinde kennen sie, da sie über Jahre hinweg auf mehreren Ferienfreizeiten als Köchin dafür sorgte, dass es in der Küche rund lief. Der Trauergottesdienst findet am kommenden Donnerstag um 14 Uhr in der Kirche St. Johann statt.

Der Arzt Gerhard Schlenker hatte neben seiner umfassenden beruflichen Tätigkeit in der eigenen Praxis, am ehemaligen städtischen Klinikum Villingen-Schwenningen und in der Kurklinik Limberger vor allem ein Ehrenamt auf das er sich konzentrierte: von 1997 bis 2009 war er der Vorsitzende des DRK-Ortsverbandes Bad Dürrheim. Vor allem der Kampf um die Besetzung der Rettungswache Bad Dürrheim forderte großen Einsatz, insgesamt war er in allen Fragen des Ortsvereins ein geradliniger Gesprächspartner, der sich auch für die Bevölkerung einsetzte. Auch nach seiner Zeit als Vorsitzender war er im Ortsverband aktiv.