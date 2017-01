Bad-Dürrheim Trauer um Walter Spycher

Walter Spycher wollte dem Aussterben der Volkslieder entgegenwirken. Er fand viele Anhänger, die die Freude am Singen einte. Bis zu 90 Damen und Herren aus der ganzen Region nahmen wöchentlich am gemeinsamen Singen teil. Besonders beliebt waren die Präsentationen der Schüler der Musikschule, die kurz vor den Sommerferien mit einem selbst ausgewählten Programm, abwechslungsreich querbeet durch die Musikstile, ihre Lieblingsmusik vorstellten. Der gebürtige Schweizer lebte mehr als 40 Jahre in Bad Dürrheim. Er hinterlässt seine Frau, sowie seine Kinder und Enkel, die heute im engsten Kreis von ihm Abschied nehmen.