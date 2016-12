Bad-Dürrheim Trauer um Künstler

Ein weiteres Großprojekt seines Lebens war die Hilfe für Uganda. 2004 wurde er von der Uganderin Pros Ssentamu-Namubiru gebeten, mit ihr in Uganda eine Werkstätte für den Bau von Solarkochern zu errichten. Als damals 69-Jähriger kam er diese Bitte gemeinsam mit Birgit Schwarzmeier nach. Aus diesem Projekt entstand 2005 der Uganda-Freundeskreis.

Doch nicht nur im fernen Uganda, nein auch in Unterbaldingen selbst war Gielen aktiv. Er organisierte die sogenannten Treffen der "Spätlese Gittes". Es handelte sich um winterliche Film- und Gesprächsabende. Sicherlich wäre es in seinem Sinn, wenn sich jemand finden würde, der diese Treffen auch nach seinem Tod organisiert.

Den aktiven Heinz-Otto Gielen hatte es im vergangenen Jahr schwer getroffen. Er erlitt einen Schlaganfall und musste anschließend seine Kräfte neu sammeln. Dinge, die ihm einst leicht vielen und sein ganzes Leben ausmachten, wie laufen, sprechen, lesen und schreiben musste Gielen neu lernen.

Heinz-Otto Gielen war immer für andere da

Sein Weg führte ihn ins Betreute Wohnen nach Gailingen zu einem Freund. Die vergangenen sieben Monate fühlte er sich dort sehr wohl, lernte neue Menschen kennen. Denn der Kontakt zu anderen Menschen war ihm schon immer wichtig. Alleine sein sollte niemand, wenn es nach Gielen ging. Deshalb hatte er auch jahrelang in der Silversternacht den Telefondienst der Telefonseelsorge übernommen.

Die Trauerfeier für findet am kommenden Freitag, 16. Dezember, um 15 Uhr in der katholischen Kirche in Unterbaldingen statt.